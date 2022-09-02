انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين في حادث قطار فاقوس بالشرقية

قررت نيابة فاقوس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية منذ قليل انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثامين المتوفين في حادث قطار وميكروباص بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس لإعداد التقرير بالدفن.

النيابة تعاين مكان الحادث

وكان فريق من نيابة فاقوس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية انتقل إلى مكان واقعة حادث قطار وميكروباص بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس لمعاينة المكان وإجراء التحقيقات اللازمة والاستماع إلى الشهود، كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى فاقوس المركزي للاستماع لأقوال المصابين والأطباء.

إصابات وضحايا في حادث قطار فاقوس

وفي وقت سابق، تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع إصابات وضحايا في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس وذلك أثناء محاولة الساىق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.