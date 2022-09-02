محافظ الشرقية يتابع تطورات حادث قطار أكياد بفاقوس

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور خالد فوزي مدير مديرية الصحة، الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير فاقوس الصالحية بميكروباص من أمام قرية كفر أكياد بفاقوس.

14 راكبا في الميكروباص

كان الميكروباص يقل نحو 14 راكبا أثناء عبوره من مزلقان قطار بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس.

3 ضحايا و10 إصابات

أسفر الحادث عن وفاة 3 حالات وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفى، مشددا على عدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفور وقوع الحادث دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لمساعدة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.