مصرع مسن دهسا أسفل عجلات القطار في محطة أبو حمص بالبحيرة

لقي مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار، وذلك إثر سقوطه من القطار أثناء صعوده داخله في محطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع مسن

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى أبو حمص جثة مسن دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة أبو حمص أثناء دخوله القطار، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير المحضر.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «كامل حصافي النحراوي»، 70 سنة، مقيم مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.