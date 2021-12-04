الكشف على 1750 مريضا في قافلة طبية بقرية أكياد البحرية بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المديرية نفذت قافلة طبية علاجية شاملة بقرية أكياد البحرية التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة في إطار مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح «مسعود»، أن القافلة التي نفذت جاءت في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وخطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

القافلة شملت جميع التخصصات وتحويل 10 حالات لإجراء عمليات

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن».

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1750 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

42 شابا وفتاة يشاركون في جلسة «العنف ضد النوع»

في سياق خر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ جلسة تفاعلية بعنوان «العنف القائم على النوع»، ضمن خطة نشاط أندية السكان بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وذلك بمركز شباب الزاوية الحمراء التابع لإدارة شباب فاقوس غرب وبمشاركة 42 شاب وفتاة من أعضاء مركز الشباب.