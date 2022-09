تفاصيل The Rings of Power قبل عرض أول حلقتين.. المسلسل الأغلى تاريخيا

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل المنتظر The Rings of Power، حيث من المقرر أن تعرضان رسميا حول العالم عبر شبكة «أمازون برايم» الإلكترونية، اليوم الجمعة، بعد إذاعتها بشكل محدود أمس، في بعض المناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يختلف موعد عرض الحلقات حسب المنطقة الجغرافية للمشاهدين.

وتدور أحداث المسلسل قبل آلاف السنين من أحداث سلسلتي أفلام «The Hobbit» و«The Lord of the Rings»، ومبنية على رواية «سيد الخواتم» للكاتب جي آر آر تولكين، إذ تستند بشكل أساسي على تاريخ «ميدل إيرث»، حيث يبدأ الكتاب خلال فترة من السلام النسبي، ويغطي جميع الأحداث الرئيسية في العصر الثاني لـ«ميدل إيرث» ما بين تشكيل حلقات القوة، وصعود اللورد المظلم سورون، وسقوط مملكة جزيرة نيمينور، والتحالف الأخير بين الجان والرجال، ورغم أن تلك الأحداث تقع على مدى آلاف السنين في الكتاب الأصلي، لكنها مكثفة في المسلسل.

مواعيد عرض The Rings of Power

يتكون الموسم الأول لمسلسل The Rings of Power، من 8 حلقات، تحمل الحلقة الأولى عنوان «A Shadow of the Past» من كتابة جي دي باين وباتريك مكاي، أما الحلقة الثانية بعنوان «Adrift» كتابة جنيفر هوتشيسون، والحلقتين من إخراج خوان أنطونيو بايونا، بينما أخرج واين تشي ييب أربع حلقات من الموسم، وتولت شارلوت براندستروم إخراج حلقتين.

ويستمر عرض الموسم الأول من المسلسل حتى 14 أكتوبر المقبل، بواقع حلقة واحدة في الجمعة من كل أسبوع.

تصوير ثاني مواسم The Rings of Power

اشترت شبكة «أمازون» حقوق «The Lord of the Rings» لتقديم مسلسل The Rings of Power، مقابل 250 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2017، وهي ملتزمة بإنتاج خمسة مواسم من المسلسل، وبلغت نفقات إنتاج الموسم الأول فقط نحو 465 مليون دولار، مما يرفع التكلفة الكلية للخمس مواسم لتصل إلى مليار دولار، وهو ما سيجعله أغلى مسلسل تلفزيوني على الإطلاق.

وبدأ تصوير الموسم الأول من المسلسل في نيوزيلندا، من فبراير 2020 إلى أغسطس 2021، وكان هناك انقطاعا في التصوير لعدة أشهر خلال تلك الفترة، بسبب جائحة كورونا، ونقلت «أمازون» إنتاج المواسم المقبلة إلى المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الموسم الثاني في أكتوبر 2022.