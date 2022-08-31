تفاصيل صراع أحفاد الملك «جهيريس» على الحكم في مسلسل House of the Dragon

مازال مسلسل House of the Dragon، يتصدر قوائم الأكثر تداولا عبر العالم بعد عرض حلقتين من الحلقات العشر المقرر عرضهم في الموسم الأول منه.

كما أن قصة توريث حكم عائلة الـ«تارجاريان»، هي من أكثر الموضوعات التي تم البحث عليها، والصراعات التي ستظهر خلال الحلقات المقبلة بين الأميرة رينيرا وعمها ديمون تارجاريان.

الصراع بين «رينيرا» و«ديمون» على عرش «فيسريس»

توضح «الوطن»، في هذا التقرير طريقة تولي الملك فيسريس الحكم، وسبب اشتعال الموقف بين ابنته وعمها في الوراثة.

- الملك جهيريس تارجاريان كان قد تولى الحكم منذ منتصف 48 بعد غزو إيجون الفاتح لقارة ويستروس إلى عام 103، وكان قد تزوج من اليساندي تارجاريان وأنجب منها 4 أبناء وهم أيمون وديالا وبايلون وإليسا.

- كان من المقرر أن يتولى العرش من بعده نجله الكبير أيمون ولكنه توفي بعد أن أنجب ابنة وحيدة وهي «راينيس».

- بعد وفاة أيمون كان من المقرر أن يتولى العرش ابنه بايلون ولكنه توفي أيضا بعد أن أنجب ابنه فيسريس.

الملك جهيريس حكم من عام 48 إلى 103 بعد الغزو

- وقبل وفاة المهلك جهيريس بسنوات أقام مجلس لاختيار الوريث فكانت المنافسة بين اثنين وهما راينيس ابنة ايمون وفيسريس ابن بايلون، لأن النظام المتبع في ويستروس وعائلة تارجاريان كان يرفض فكرة أن تتولى سيدة الحكم، فذهب التصويت لفيسريس، لدرجة أن ما ذكر في رواية النار والدم المأخوذ منها المسلسل أن كل صوت ذهب لراينيس كان أمامه 20 صوت ذهب لفيسريس.

- فيسريس فشل في إنجاب ولد يرث العرش من بعده فأعطى الوراثة لشقيقه «ديمون»، ولكن بسبب سخرية الأخير من شقيقه لوفاة أولاده بعد يوم واحد من ولادتهم، قرر منح الوراثه لابنته «رينيرا».