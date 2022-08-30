زواج الملك يشعل الصراع في أحداث مسلسل House of the Dragon

انقلبت الأوضاع مع نهاية الحلقة الثانية من مسلسل House of the Dragon، بعد أن أعلن الملك فيسريس تارجاريان الزواج من أليسنت ابنة أوتو هايتاور، مساعده، ورفضه الزواج من إلينا ابنة كورليس قائد الأسطول البحري، وراينيس ابنة عمه لصغر عمرها، ما يعني رفضه قوة العلاقة بين آل تارجاريان ونسل الفاليرين.

الملك فيسريس يتزوج من أليسنت

نهاية الحلقة الثانية كشفت عن رفض كورليس زواج الملك من ابنة مساعده حيث قال «إن ما يحدث سخافة» كما أن باقي المجلس الملكي كان رافضا لتلك الزيجة.

وأوضح آخر مشهد في الحلقة عن اجتماع بين كورليس وشقيق الملك ديمون تارجاريان الذي انقلب عليه الملك فيسريس تارجاريان، وأعطى الحكم لابنته راينيرا حيث كورليس بدأ في إشعال ديمون ضد شقيقه وعن أحقيته في استرداد العرش بعد أن قام شقيقه بعزله وتعيين ابنته كوريثة.

توقعات الحلقات المقبلة تشير إلى أن الصراع سيحتدم بعد زواج الملك من أليسنت وبعد إنجابه منها سيكون لديه ولد وسيقوم بإعطائه حق التوريث للعرش، ما يؤدي ذلك إلى استقواء الجميع ضده.

تحالف بين ديمون تارجاريان وكورليس

كما أن الحلقتين الأولى والثانية أعطت انطباعا بإصابة الملك بمرض نادر غير قابل للعلاج، ما يكشف عن احتمالية وفاته أو ابتعاده عن العرش للمرض هو ما سيحتم فعليا ليقام مساعده للحكم أو لحدوث انقلاب على العرش من قبل شقيقه ديمون بعد تحالفه مع كورليس.