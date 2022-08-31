3 مشاهد مؤثرة في الحلقة 2 من مسلسل house of the dragon

ردود فعل إيجابية حول الحلقة الـ 2 من مسلسل house of the dragon، التي عرضت عبر منصة osn للجمهور في مصر والوطن العربي، والعالم عبر hbo.

أحداث الحلقة الـ 2 من مسلسل house of the dragon

- منافسة شرسة حدثت بين الأميرة «رينيرا» التي قرر والدها فيسيريس إعطاءها الحق فى الحكم بعد وفاته، بعد أن قطع علاقته بشقيقه ديمون تارجاريان بعد أن سخر الأخير من وفاة نجل شقيقه.

- وقفت الأميرة راينيرا أمام عمها الأمير دايمون وتمكنت من التغلب عليه كلاميا، حتى عادت بـ بيضة التنين التي كانت من المقرر أن توضع بـ جانب أخيها الذي توفي بعد ولادته.

- استطاعت الأميرة راينيرا التعامل مع غضب وخوف ووالدها بالتحدث معه بهدوء وحكمة، وساعدته في أمور البلاد.

توقعات حول مسلسل house of the dragon

بعض التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك تحالف بين رينيرا وعمها ديمون ضد زوجة أبيها الجديدة «اليسنت» التي تسعى للإنجاب من والدها لكي يكون لديهم ولد يرث العرش بدلا منهما.

مسلسل house of the dragon مشتق من جيم أوف ثرونز

يتكون الموسم الأول من مسلسل house of the dragon من 10 حلقات، وتذاع كل حلقة منه يوم الأحد من كل أسبوع، وتم عرض الحلقة الأولى يوم 21 أغسطس الماضي، وتصل مدة كل حلقة نحو 60 دقيقة، وتمّ تصوير مشاهده في شهر أبريل عام 2021 بعدد من دول العالم منها إسبانيا والمغرب وكرواتيا وآيسلندا والبرتغال، وتمّ الانتهاء من التصوير في فبراير 2022.

معلومات عن مسلسل house of the dragon

مسلسل house of the dragon، يلعب الممثل بادي كونسيدين، دور الملك «فيسريس تارجاريان»، ومات سميث سيؤدي دور الأمير «دايمون تارجاريان» الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، وتلعب أوليفيا كوك دور «أليسنت هايتاور»، ابنة يد الملك، وتلعب إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى الأميرة «راينيرا تارجاريان».