وزارة الأوقاف: التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن.. خطبة الجمعة المقبل

تحشد وزارة الأوقاف منابرها على مستوي الجمهورية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 120 ألف منبر للحديث في موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان «التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم»، حيث دعت الوزارة أئمتها وخطباء المكافأة التابعين لها إلى ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة وبنص الخطبة الموحدة.

خطبة الجمعة القادمة عن وزارة الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن موضوعات خطب شهر صفر لعام 1444هجريًا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني «أوقاف أونلاين»، حيث جاءت الجمعة الأولى من صفر اليوم الموافق 2 سبتمبر 2022، وشملت الخطبة الحديث حول «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، فيما جاءت الجمعة الثانية من صفر لتوافق يوم 9 سبتمبر 2022، للحديث حول «التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم» وهو موضوع خطبة الجمعة المقبل والذي أعلنته وزارة الأوقاف.

وزارة الأوقاف

وبعد استعراض خطبة الجمعة المقبل التي أعلنتها وزارة الأوقاف فإن الجمعة الثالثة من صفر التي توافق يوم 16 سبتمبر 2022 الجاري، من المقرر أن تتناول خطبة بعنوان «حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة»، بينما يتحدث موضوع خطبة الجمعة الرابعة من صفر التي توافق يوم 23 سبتمبر 2022، عن «أهل الاستجابة في القرآن والسنة».

خطبة الجمعة اليوم بمسجد ميت عفيف مركز الباجور

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة المقبل على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، ونقل التلفزيون المصري خطبة الجمعة اليوم بمسجد ميت عفيف مركز الباجور محافظة المنوفية عن آيات الاعتبار في القرآن الكريم حيث تم بثها بثا مباشر على صفحات وزارة الأوقاف علي مواقع التواصل الاجتماعي كما يتم نقلها عبر الإذاعة والتلفزيون المصري.