مصرع شاب غرقًا في ترعة المحمودية بالبحيرة وانتشال الجثة

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، غرقًا داخل ترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى المحمودية العام، وتم التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بغرق شاب

كان إخطار ورد إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، باستقبال مستشفى المحمودية العام جثة شاب، إثر غرقه في ترعة المحمودية، وجرى التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة.

انتشال جثة الشاب

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، حيث تم انتشال جثة شاب يُدعى محمد محمد عبدالمجيد، 28 عامًا، ويقيم بناحية مركز شرطة المحمودية.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى المحمودية العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.