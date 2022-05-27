غرق شاب بترعة المحمودية بدمنهور في البحيرة

غرق شاب في ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار مديرية الأمن بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة شاب إثر غرقه بترعة المحمودية، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «طه خميس طه»، 37 سنة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

غرق 3 شباب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

في سياق منفصل، شهد مشروع ناصر ناصر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز النوبارية، أمس، غرق 3 شباب إثر قيامهم بالاستحمام في مياه المشروع عقب ارتفاع درجات الحرارة، حيث غرق صديقان والثالت قرر مساعدتهما إلا أنه غرق هو الآخر، وجرى استخراج الجثامين ونقلها إلى مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز النوبارية يفيد باستقبال المستشفى جثة 3 شباب إثر غرقهم داخل مشروع ناصر بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وذلك أثناء عملهم بإحدى شركات الإنتاج الزراعي في البحيرة.