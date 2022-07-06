غرق طفل بترعة قرية الحاجر في البحيرة

لقي طفل مصرعه غرقا اليوم، في ترعة الحاجر بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل إثر غرقه بترعة الحاجر بمنطقة الجنبية التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين وفاة عمار عبدالصبور، 9 أعوام، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزي.