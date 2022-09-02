تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجير مسجد بمدينة هرات الأفغانية

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، منذ قليل، الهجوم على أحد المساجد في مدينة هرات الأفغانية، والذي أودى بحياة نحو 28 شخصًا وإصابة 48 آخرين، وفقا لما نشرته «العربية»، في نبأ عاجل.

جاء هذا الانفجار في الوقت الذي تأكد فيه جماعة طالبان أن الأوضاع أصبحت مستقرة، منذ توليها حكم أفغانستان، على الرغم من أن بعض المساجد شهدت انفجارات كثيرة في الآونة الأخيرة.

مقتل أحد المقربين من «طالبان»

وأعلنت الشرطة الأفغانية، أنّ أحد رجال الدين المقربين من جماعة طالبان لقته حتفه، إثر الانفجار.

انفجار أحد مساجد كابول

وشهدت مساجد العاصمة كابول انفجارات عدة، ومؤخر حدث انفجار في أحد المساجد أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة، وأسفر الانفجار عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين.