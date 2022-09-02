عاجل...شرطة أفغانستان: 18 قتيلًا و21 مصابًا في انفجار قرب أحد المساجد

أعلنت شرطة أفغانستان، منذ قليل، أن الانفجار الواقع قرب مسجد في مدينة هرات، غرب أفغانستان أسفر عن 18 قتيلًا و21 جريحًا، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أفغانستان ليست المرة الأول التي تشهد انفجار قرب مسجد

وأضافت شرطة كابول أن من بين القتلى رجل دين مؤيد لحركة طالبان، وليست هذه المرة الأول التي تشهد أفغانستان انفجارات حيث حدث انفجار في وقت سابق أسفر في مقتل 21 قتيلا.

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه طالبان تحسن الأوضاع الأمنية بعد توليها السلطة قبل عام، لكن وقعت عدة انفجارات في الأشهر الأخيرة، استهدفت بعض المساجد المزدحمة بالمصلين.