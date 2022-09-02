وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا طائرتين حربيتين أوكرانيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، أن القوات الروسية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، بحسب ما نقتله قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

وذكرة وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين تم تطويرهما لحمل صواريخ هارم الأمريكية وأُسقطت الطائرتان في «أندريفكي وخيروسون».

القوات الروسية تدمر 600 وحدة سلاح ثقيلة

كما أعلن سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، اليوم، أن القوات الروسية دمرت 174 مركزًا للقيادة العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى تدمير 600 وحدة سلاح ثقيلة، معظمها من الإمدادات التي يرسلها الغرب والولايات المتحدة.