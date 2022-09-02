نور الدين بكر.. فنان مغربي لُقب بـ«سفير السعادة» وصارع المرض حتى وفاته

حرص عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، على نعي الفنان المغربي الكبير نور الدين بكر، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، معتبرين إياه بأنه سفير السعادة في المملكة المغربية، باعتباره أحد رموز الكوميديا، وتقديمه عددًا كبيرًا من أعماله الفنية المميزة التي طالما أسعدتهم.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفنان القدير نور الدين بكر، اليوم بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، وذلك حسب تصريحات مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية، لوسائل إعلام مغربية.

معلومات عن نور الدين بكر

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنان المغربي نور الدين بكر، الذي توفي اليوم وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد الدار البيضاء بالمغرب يوم 11 فبراير عام 1952.

- بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي من خلال أحد فرق الهواة المسرحية.

- أحد رواد التمثيل المسرحي بالمغرب.

- تميز باللون الكوميدي.

عانى من مرض السرطان لسنوات

- أصيب بـ مرض سرطان الحنجرة.

- عانى سنوات طويلة مع المرض الذي أصاب أحباله الصوتية وعدم القدرة على النطق مؤخرًا.

- حاصرته شائعات الوفاة أكثر من مرة بسبب تدهور حالته الصحية.

أبرز أعماله الفنية

- من أبرز المسرحيات التي شارك فيها «حب وتبن، شرح ملح، دار السي العربي، العقل والسبورة».

- ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها أبرزها «سرب حمام» وهي إحدى السلاسل الدرامية المغربية الشهيرة، بخلاف مسلسلات مثل «المصابون، السراب، مقطوع من شجرة، كايرو بلانكا».

- ومن الأفلام التي شارك فيها «الفروج، غرام وانتقام، عمي، حبائل العنكبوت، السطاجير، الكونجي، رقصة الوحش، جناح الهوي، براكاج بالمغربية».