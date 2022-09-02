جلسات عمل متواصلة لحفل تكريم يحيى الفخراني بحضور فنانين ووزراء سابقين

على قدم وساق تجرى حالياً جلسات عمل بين الفنان القدير يحيى الفخرانى والمخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج الدكتور أشرف أبو النجا رئيس ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، وذلك من أجل الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالاحتفالية الكبرى التي ينظمها ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية تحت عنوان «يحيا الفن .. يحيا المجد .. يحيا الفخراني».

ويأتي حفل تكريم يحيى الفخراني برعاية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وبالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكرى بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تحضيرات تكريم يحيى الفخراني

ومن جانبه، قال المخرج الكبير عمر عبد العزيز في بيان صحفي، إنه يشعر بالفخر بأنه كان أول من قدم الفنان يحيى الفخراني في أول دور بطولة مطلقة له في السينما وذلك من خلال فيلم «دعوة خاصة جداً» سنة 1982 مع فريد شوقي ونورا، مضيفا أنه ومنذ ذلك الحين تربطهما علاقة قوية وراسخة من الصداقة والأخوة.

بينما قال أبو النجا إن الفنان يحيى الفخراني استطاع خلال مسيرته الطويلة والناجحة أن يجعل من نفسه نموذجاً فنياً غير مسبوق، وأنه لم يتغير أبداً منذ أن عرفه وتشرف بالعمل معه عام 1977 في فيلم «آه يا ليل يا زمن» مع الكبار وردة ورشدى أباظة.

نخبة من نجوم المجتمع يحضرون الحفل

جدير بالذكر أن الاحتفالية من تقديم الإعلامية القديرة شافكي المنيري، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطرب الكبير هشام عباس والمطرب القدير وائل الفشني، ويشارك في الاحتفالية عدد كبير من الفنانات والفنانين ولفيف من رجال السياسة والفكر من بينهم وزير الخارجية السابق عمرو موسى والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، والدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور مسعد فودة نقيب السينمائيين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والإعلامي القدير حسن حامد، والناقد الأمير أباظة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة القديرة سهير المرشدي والفنانة ليلى علوي، وبشرى وحنان مطاوع ونجلاء بدر وجومانة مراد وميرنا وليد، وغيرهم من رموز المجتمع.