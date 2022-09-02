عقوبة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.. تصل لـ 100 ألف جنيه

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، المواد والأحكام التي تنظم وتحافظ على البيئة ونظافة الشوارع وحماية المواطن من خطر المخلفات والأمراض التي تنقلها، والتلوث البيئي التي تسببه، لذلك نص القانون على قواعد التخلص من المخلفات الخطرة أو غير الخطرة، وكشف عن العقوبات التي تقع على الأشخاص في حالة مخالفتهم أحكام هذا القانون.

عقوبة إلقاء مخلفات في غير مكانها

ونصت المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التي تقع على كل شخص ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، ويعاقب كل من ثبت عليه هذا الفعل بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

كما يتعرض للعقوبة كل من قام بفرز أوعالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك لحماية المواطنين من الأضرار التي ممكن أن تقع عليهم إثر ذلك، وتصل العقوبة في هذه المخالفة إلى 100 ألف جنيه مصري.

تقع العقوبة على من سلم مخلفات لجهة غير مرخص لها بذلك

وأضاف قانون إدارة المخلفات في المادة 71 أنه يعاقب بمثل العقوبة المذكورة سابقا كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، ونوهت أنه في حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة للحبس والغرامة معا.

كما أوضحت المادة أنه في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات بالإضافة إلى المعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ولكن ذلك يكون دون الإخلال بحقوق غير حسن النية، ويتم إلزام المحكوم عليهم بالتخلص منها بطريقة سلمية بيئيًا على نفقته الخاصة.