ضبط مستريحة الملابس في سوهاج.. خدعت 26 ضحية بفائدة 23% شهريا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على صاحبة محل ملابس بسوهاج لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 9 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة.

26 ضحية

وذكرت التحريات أن مستريحة الملابس بسوهاج تدعى «ه. ك» 43 سنة ربة منزل ومالكة عدة محلات ملابس في عدة مناطق بمدينة سوهاج وأنها استولت على أموال 26 ضحية بحجة توظيفها في تجارة الملابس وبواقي التصدير.

فوائد 23%

وأوضحت التحريات أن المتهمة اتفقت مع ضحاياها على نسبة شهرية تصل 23% عبارة عن أرباح توظيف أموالهم ولم تقم بالسداد بعد 4 أشهر من الانتظام في دفع الفوائد المتفق عليها شهريا.

وتابعت التحريات أن المتهمة قامت بتصفية أعمالها وبيع جميع البضائع دفعة واحدة لأحد التجار ثم فرت هاربة بأموال الضحايا البالغة 9 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحبة محل ملابس جاهزة، مقيمة بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 9 ملايين جنيه وتوقفها عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها وقيامها بالهروب من محل إقامتها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالة المتهمة للنيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة توظيف الأموال

من جانبه قال اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية السابق، لـ«الوطن»، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على «كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها».