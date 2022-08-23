تحقيقات «مستريح الموتوسيكلات».. نصب على ضحاياه في 3 ملايين

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل قضية مستريح الموتوسيكلات بسوهاج، حيث تبين أن المتهم يدعى «ج. ر»، 44 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل في مجال التجارة وخاصة تجارة قطع غيار الدراجات النارية، وإكسسواراتها كما يملك معرضًا لبيع «التوك توك» والدراجات النارية والتروسيكلات وأنه نجح خلال 7 أشهر في خداع نحو 32 ضحية واستولى منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

التحريات الأمنية تكشف تفاصيل الجريمة

وذكرت التحريات الأمنية التي أشرفت عليها الإدارة العامة للأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم خدع ضحاياها بسبب اتساع نطاق تعاملاته بالقسط مع المشترين والزبائن حيث تبين أن لديه أكثر من 1000 عميل وأنه يبيع لهم ما يحتاجون بأسعار مضاعفة حيث يبيع «توك توك» أو التروسيكل او الدراجة النارية بضعف ثمنها ويحصل على مقدمات واقساط شهرية تغطى السعر الفعلي خلال 3 أشهر من تاريخ الشراء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يحصل على الأقساط ويوزع منها أرباحا على ضحاياه كما أقنعهم بأنه سيشتري صفقة كبيرة من الموتوسيكلات وطلب أموالا إضافية حتى حصل منهم على 3 ملايين جنيه ثم امتنع عن السداد بحجة وقف الاستيراد وتعثر عمليات إدخال الموتوسيكلات من الخارج.

وأكدت التحقيقات أن المتهم مارس نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 3,000,000 جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، والتي وعد بتوزيعها، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

العقوبة المنتظرة للمتهم

ومن جانبه قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي إن وقائع المستريحين تندرج تحت بند جرائم النصب التي نصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات، وإن من شرع في النصب فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وتابع الفقي، ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وعلى ذلك فالواضح أن الوقائع المعروضة تتعلق بإيهام الناس بالحصول على ربح وهمي، وهو ما يشكل جريمة النصب التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.