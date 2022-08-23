تأجيل محاكمة «مستريح السيارات» ووالده وشقيقيه إلى 20 سبتمبر

قررت محكمة قنا الاقتصادية تأجيل، محاكمة طاهر الحصاوي ووالده وأشقائه، والمعروف إعلاميا بـ«مستريح السيارات»، وذلك على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، إلى جلسة 20 سبتمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع أقوال رئيس مباحث الأموال العامة وتحريات المباحث، و5 شهود حول نشاط «الحصاوي» مستريح السيارات ومع أشقائه.

"الحصاوي" مستريح السيارات يماطل في سداد أموال الضحايا

وقال محمود عيد ، محامي أحد الضحايا، إنه حضر الجلسة، وطالب القاضي من «الحصاوي» بالتصالح مع عدد 1000 ضحية من ضحاياه بإعطاىهم أموالهم ، كمل فعل مع مصطفى البنك مستريح المواشي، الذي استجاب لطلبه.

واضاف «عيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «الحصاوي» ارتبك عندما طلب منه القاضي أن يرد أموال المواطنين، مؤكدًا أنه سوف يتشاور مع موكله وسوف يرد في الجلسة المقبلة المقرر لها الانعقاد في 20 سبتمبر.

القبض على شقيق مستريح السيارات في الفيوم

وأكد «عيد» أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد أشقاء «الحصاوي»، في محافظة الفيوم، وحضر الجلسة الأخيرة مع شقيقه في القضية رقم ٧٨ جنايات محكمة قنا الاقتصادية.

تفاصيل القبض على الحصاوي مستريح السيارات

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي في مايو الماضي من العام الجاري، القبض على «طاهر الحصاوي» الشهير بـ«مستريح السيارات» في أسوان، ومعه والده وأحد أشقائه في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

جاء ذلك القبض بناء على تنفيذ قرار من جهة التحقيق في أسوان بضبطه وإحضاره في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وضبط مع مستريح السيارات ووالده واحد أشقائه، على 27 سبيكة ذهبية عيار 24 و700 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ورحل إلى مديرية أمن أسوان وعرض على جهة التحقيق التي قررت تحويله للمحاكمة في محكمة قنا الاقتصادية.

أعمال تخريب من ضحايا مستريح السيارات

وكانت قرية الشرفا محل إقامة المتهم طاهر الحصاوي، شهدت أعمال عنف وتخريب من قبل الضحايا، عقب هروبه ووالده وشقيقيه، بعدما تخلف عن رد أموال المواطنين التي جمعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.