التنمية المحلية: كشافات موفرة لإنارة الشوارع لترشيد استهلاك الكهرباء

اتخذت وزارة التنمية المحلية، حزمة من الإجراءات منذ عام 2018 لترشيد استهلاك الكهرباء وفقا لتوجيهات الدولة ووضع حلول غير تقليدية لتوفير الاستهلاك حيث تم إسناد عملية استبدال كشافات الإنارة الخاصة بالشوارع والطرق بأخرى أكثر توفيرا في استهلاك الطاقة.

وتضمنت أهداف مشروع توفير الطاقة كما حددت وزارة التنمية المحلية في تقريرها الصادر بشأن ترشيد الاستهلاك، تغير الكشافات لإنارة الشوارع ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 150 وات ويتم حاليا استبداله بـ 105 وات ليد، تغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 75وات، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير العملة الصعبة وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري.

وأسفرت نتائج مشروع ترشيد الاستهلاك إلى أن ما تم توريده وصل إلى حوالي مليون وثمانمائة وواحد وستون ألف كشاف (1,861,762) كشاف، وبلغ إجمالي توفير استهلاك الكهرباء لكامل المشروع حوالي 2,7 مليار جنيه في السنة الواحدةً وتخفيض الأحمال بحوالي 600 ميجاوات، أي أن تكلفة المشروع يتم تغطيتها خلال حوالي 11 شهراً فقط.

كشافات موفرة

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن المخطط مستهدف خلال المرحلة القادمة إتاحة تمويل قدره 3 مليارات جنيه لاستكمال المشروع وزيادة كمية الكشافات الموفرة المطلوب تركيبها بالمحافظات ليتم توريد عدد 3 ملايين كشاف موفر، ومستهدف إتاحة تمويل قدره 4,5 مليار جنيه لتركيب 5 ملايين كشاف موفر للطاقة وعدد 125 ألف وحدة تحكم بالفصل.

مواعيد عمل المحلات

وأكدت وزارة التنمية المحلية على متابعة مواعيد عمل المحلات ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة، وأيضا خفض الإضاءة بالشوارع وأمام المحلات وغلق الأجهزة وقت انتهاء العمل بالمباني الحكومية، أيضا متابعة ترشيد استهلاك أجهزة التكييف المركزي داخل المولات والأنشطة المختلفة وضبطها على 25 درجة للحد من الاستهلاك.