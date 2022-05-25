القابضة للمياه: حملة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه بقرى «حياة كريمة»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظيم إدارة التوعية بشركة مياه الدقهلية، حملة توعوية موسعة بقرى مبادرة «حياة كريمة»، في مركز شربين.

وأكدت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية في بيان صحفي، اليوم، أنها أجرت استطلاعا لآراء المواطنين ميدانيا لقياس مدى رضائهم عن خدمات الشركة، بالإضافة للقيام بحملة طرق أبواب للتعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ عليها، وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الصرف الصحي، وتوضيح وسائل التواصل مع الشركة، وكيفية تقديم الشكاوى، والاستفسارات، وآلية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن.

توزيع الهدايا العينية على المواطنين خلال الحملة للتأكيد على رسائل التوعية المستهدفة

وقالت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية إنها حرصت الشركة على توزيع الهدايا العينية على المواطنين خلال الحملة للتأكيد على رسائل التوعية المستهدفة.

تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي

وشاركت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في القافلة الطبية العلاجية التي نظمتها مديرية الصحة بالدقهلية بقرية كفر يوسف بمركز شربين من خلال ندوة توعية للمواطنين المترددين على القافلة لحثهم على ترشيد استهلاكهم من مياه الشرب، والمحافظة عليها، وضرورة تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي، بالإضافة لتوضيح سبل التواصل مع الشركة، وعلى رأسها الموقع الرسمي للشركة: http://www.dkwasc.com.eg/، وصفحة الشركة الرسمية على موقع فيس بوك : https://www.facebook.com/dkwasc، ورقم الخط الساخن 125 الذي يستقبل المكالمات بشكل مجاني على مدار الـ 24 ساعة،