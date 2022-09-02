مصرع شخص انهار عليه منزله أثناء التنقيب عن الآثار في بنها

لقي شخص مصرعه بمنطقة بتمدة مركز بنها، إثر الحفر في منزل قديم يملكه، حيث تسببت أعمال الحفر في انهيار المنزل المكون من دور واحد عليه، وجارِ استخراج جثة صاحب المنزل وبيان سبب أعمال الحفر التي كان يجريها في أثناء الحادث، ودلت التحريات الأولية أن الحفر بسبب التنقيب عن الآثار.

تحرر محضرًا بالواقعة، وتم الدفع بأجهزة الحماية المدنية والإنقاذ، لانتشال جثة صاحب المنزل، حيث جرى تأمين موقع المنزل نظرًا لأنه منزل قديم، والبدء في عمليات البحث لانتشال للجثة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وبيان سبب أعمال الحفر، التي رجحت التحقيقات الأولية أنها بسبب البحث عن الآثار وتشكيل لجنة لمعاينة الحادث، وبيان تأثير انهيار المنزل على المنازل المجاورة.

بلاغ بانهيار منزل قديم ببنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أيمن عادل مأمور مركز بنها، بورود بلاغًا بانهيار منزل قديم بقرية بتمدة مركز بنها، ووجود جثة نتيجة أعمال حفر كان يجريها صاحب المنزل للبحث عن الآثار وفق التحريات الأولية.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي وجرى تأمين موقع الحادث والدفع بفرق الإنقاذ والبحث عن جثة صاحب المنزل ويدعى «رضا س ع» 30 سنة.

وقال علي عبد الستار رئيس مدينة ومركز بنها، في تصريح ل "الوطن" إنه جارِ تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لفحص المنزل والمنازل المجاورة لبيان تضررها من الانهيار، وبيان ملابسات الواقعة مع الإشراف على عمليات انتشال جثة صاحب المنزل المنهار.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي أحمد داود الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين بالقليوبية، ل "الوطن" أن عقوبة التنقيب عن الآثار تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة لـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفقًا للمادة 41 من قانون العقوبات، وقد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح عملية التنقيب في استخراج قطع أثرية، حيث تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار في الآثار