في خطوات.. طريقة تجديد تصريح العمل إلكترونيًا من وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية عدد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود والوقوف في المصالح الحكومية، وذلك في إطار عملها على تطوير وميكنة الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمواطنيين.

ومن ضمن تلك الخدمات تجديد تصاريح العمل إلكترونيًا، ويتم ذلك بطريقة سهلة من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية واتباع عددًا من الخطوات المبسطة والتي تنتهي بتجديد تصريح العمل.

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات التي يتم اتباعها لتجديد تصاريح العمل إلكترونيًا.

خطوات تجديد تصريح العمل إلكترونيًا

أولى تلك الخطوات تكون عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/home/contact وبعدها تقوم بتسجيل الدخول عبر الموقع إذا كنت تمتلك حساب مسبق.

أما في حالة أنه لم يكن لديك حساب عبر الموقع الإلكتروني فتقوم بإنشاء حساب جديد.

في الخطوات التالية، تقوم بالضغط على أيقونة خدمات الإنترنت للمواطنين، والنقر على خيار تجديد تصريح العمل أو بدل فاقد تصريح العمل.

في الخطوات التالية، تقوم بتسجيل بياناتك الموجودة في البطاقة الشخصية والعنوان الخاص به والعنوان الذي ترغب في استلام التصريح منه.

بعد الانتهاء من كتابة تلك البيانات تقوم بتصوير رقم الطلب الذي سيظهر لك للاستعلام عن طلبك به.

وبعد تسديد المبلغ المطلوب منك يتم استلام التصريح بعدها.

الأوراق المطلوبة لتجديد تصريح العمل

كما أن الأوراق المطلوبة لتجديد تصريح العمل، 3 صور شخصية و130 جنيهًا رسوم حملة المؤهلات العليا، وصورة للحصول على تأشيرة وصورة بطاقة الرقم القومي.