مازال باب التقديم لكلية الشرطة 2022 مفتوحًا حتى الآن أمام كل من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية، وفقًا للمواعيد الرسمية التي تم الإعلان عنها، لذا تستعرض «الوطن» رابط تقديم كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي.

رابط تقديم كلية الشرطة 2022 من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي

ويستطيع كافة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2022 التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، التي أعلنت في بيان لها سابق، أن التقديم لهذا العام سوف يكون إلكترونيًا لأول مرة، ويمكن للجميع التقديم من خلال فتح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ثم اختيار «الالتحاق بأكاديمية الشرطة»، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويتبقى يوم واحد أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الجاري 2022، ووفقًا لبيان وزارة الداخلية فإنه من المنتظر أن يتم غلق الباب غدا الأربعاء، بعد أن تم فتحه أمام الطلاب على مدار 28 يومًا.

آخر موعد لتقديم كلية الشرطة ضباط متخصصين 2022

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها سابق، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية للعام الجاري 2022 متاح لهم التقديم للالتحاق بكلية الشرطة حتى يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر القادم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أيضًا أن إعلان نتائج اختبارات كلية الشرطة 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كذلك نفس الأمر مع الإعلان عن مواعيد الاختبارات، بهدف التيسير على كل من المتقدمين وأولياء أمورهم في متابعة النتائج بالكامل وتوفير الوقت والمجهود بدلا من السفر إلى القاهرة من أجل التعرف على هذه النتائج من خلال مقر أكاديمية الشرطة.