مصدر: نقابة الموسيقيين تبحث إعادة تصاريح العمل لمؤدي المهرجانات

كشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن هناك نقاشا داخل نقابة المهن الموسيقية بشأن إعادة التصريح مرة أخرى لمؤدي المهرجانات، بعد إصدار النقابة قرارًا بمنع أكثر من 19 من مؤديي المهرجانات من الغناء في الحفلات.

هاني شاكر يتمسك برفض السماح لمؤدي المهرجانات بالغناء

وأشارت المصادر إلى أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ما زال متمسكا برأيه الرافض لعودة مؤدي المهرجانات، في حين يطلب بعض أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين تخفيف العقوبة وإعطاء الفرصة لعدد من مؤدي المهرجانات، ويرون أن منعهم لا يخدم النقابة، خاصة المؤدون الذين يدفعون النسب المالية المخصصة للنقابة ولديهم تصاريح عمل طويلة الأمد مثل حسن شاكوش.

اجتماع مرتقب لحل الأزمة

كانت نقابة المهن الموسيقية أوقفت فى أكتوبر الماضي 20 من مؤدي المهرجانات عن إقامة حفلات غنائية، كان أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

وكان لدى الفنان حسن شاكوش مشكلة خاصة، حيث إنه كان يحمل كارنيه النقابة كمنتسب لكن أزمته مع الفنان رضا البحراوي أدت لإيقافه وسحب التصريح السنوي الخاص به بسبب إساءته لعازفي الإيقاع وتشبيه بناتهم بالراقصات.

وأضاف المصدر أن اجتماع مجلس النقابة المقبل سيشهد عرض أزمة مؤدي المهرجانات من جديد من أجل استطلاع الآراء حوله ووضع خطط للتعامل معه، خاصة أن هناك بارقة أمل فى عودة حسن شاكوش للغناء من جديد.