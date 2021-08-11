خطوة بخطوة.. كيفية تجديد تصريح العمل إلكترونيا من الهاتف المحمول

تحرص وزارة الداخلية على توفير العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين التي يمكنهم الحصول عليها «أونلاين»، ومنها استخراج تصاريح العمل، وذلك لتوفير المجهود والوقت، ولتقليل الازدحام في المنشآت الحكومية المصرية وذلك لتحجيم انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، نرصد خطوة بخطوة خطوات استخراج تصاريح العمل أونلاين من هاتفك المحمول من موقع خدمات وزارة الداخلية، وذلك في التقرير التالي..

تسجيل حساب على موقع وزارة الداخلية

وقبل الاستفادة من خدمات استخراج تصاريح العمل يجب تسجيل مستخدم جديد، وذلك بخطوات بسيطة، والتي جاءت على النحو التالي:

أعلى يسار الصفحة ستجد كلمة تسجيل مستخدم جديد اضغط عليها، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

ومن ثم إدخال البيانات الشخصية للمواطن، مثل الرقم القومي، ورقم هاتف مسجل باسم الشخص، والبريد الإلكتروني.

سيتم بعدها إرسال رسالة نصية إلى هاتفك بها رمز التحقق، قم بإدخاله.

وهكذا أصبح لديك حساب في موقع وزارة الداخلية، ويمكنك تسجيل الدخول.

خطوات الحصول على استخراج تصاريح العمل

ويمكن الاستفادة من خدمة الحصول على تصاريح العمل عبر الهاتف المحمول، من خلال الدخول على البوابة الرسمية للإدارة العامة لتصاريح العمل من هنــــا.

بعد الدخول على الصفحة، يتم اختيار «استخراج تصاريح العمل».

سيطلب منك إدخال بياناتك مثل الاسم ورقم الهاتف والنوع، رقم الهاتف والهاتف العمل، بالإضافة إلى عنوان الإقامة.

بعد الانتهاء من استيفاء البيانات يجب أن تحدد طريقة دفع الرسوم، سواء عن طريق الفيزا أو عند الاستلام.

وتقدم الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية والخاصة باستخراج تصاريح العمل، وخدمات الأدلة الجنائية، والأحوال المدنية، والمرور، والحج والعمرة، والمطلوبين، وشكاوى الأجانب، والالتحاق بأكاديمية الشرطة، والشقق والمحال والمزارع المؤجرة، والهجرة والجنسية، وخدمات التجنيد، وشهادة التحركات، وخدمات معاوني الأمن.