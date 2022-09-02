الحوار الوطني يحدد 7 قضايا في المحور الاقتصادي.. «أبرزها التضخم»

كشف مجلس أمناء الحوار الوطني عن القضايا التي يتضمنها المحور الاقتصادي، جاء على رأسها التضخم وغلاء الأسعار.

وقال المجلس في بيان له منذ قليل: «مع التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية، ومقترحات ومناقشات جلسات الحوار الوطني، توافقنا معًا على تحديد عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري في المحور الاقتصادي؛ وذلك من أجل جمهورية جديدة نحو التقدم والرخاء».

قضايا المحور الاقتصادي

وأضاف البيان أن قضايا المحور الاقتصادي تتضمن 7 محاور وهي:

1- التضخم وغلاء الأسعار.

2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

5- الصناعة

6- الزراعة والأمن الغذائي

7- العدالة الاجتماعية

تلقي الآراء والمقترحات

وطالب المجلس المهتمين بالحوار، المشاركة بآرائهم، القضية التي تشغل اهتمامهم من قضايا المحور الاقتصادي.

وكان أمناء الحوار الوطني، أعلن استعداده لتلقي المقترحات والحلول وآليات التنفيذ، حول قضايا الحوار الوطني، لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه مازال تقديم المقترحات والحلول وآليات التنفيذ متاحاً للجميع من خلال الموقع الإلكتروني:

https://egyouth.com/ar/register/