«الحوار الوطني»: نتلقى مقترحات جميع الفئات لرسم خارطة طريق الجمهورية الجديدة

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تلقي المقترحات والحلول وآليات التنفيذ، حول قضايا الحوار الوطني، لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة.

إدراج أفكار وآراء كل المشاركين

وأضاف المجلس في بيان له منذ قليل: «تم إدراج مقترحات وأفكار وآراء كل المشاركين باختلاف فئاتهم لتتضمن المحاور الثلاثة بلجانها التي سيتم تحديد المقررين والمقررين المساعدين الخاصين بإدارة جلساتها النقاشية للتوصل لمخرجات الحوار».

الحوار الوطني بدأ بمشاركة مختلف الفئات

وتابع المجلس: «بآرائكم ومقترحاتكم بدأ الحوار الوطني بمشاركة مختلف الفئات من مواطنين وأحزاب ومجتمع مدني، وقد جاءت المقترحات لتظهر الاهتمامات الأساسية للمشاركين عن القضايا المطروحة التي تشغل المجتمع المصري».

وأشار إلى أنه ما زال تقديم المقترحات والحلول وآليات التنفيذ متاحاً للجميع من خلال الموقع الإلكتروني: ‏https://egyouth.com/ar/register/