ضياء رشوان: الحوار الوطني ينتقل بعد الاجتماع الخامس من التخطيط إلى التنفيذ

كشف مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له منذ قليل، الإطار الزمني المقرر لانعقاد الاجتماع الخامس من الحوار الوطني، قائلًا في بيان له: «تفصلنا خُطوة واحدة عن بداية مرحلة مهمة من مراحل الحوار الوطني».

الاجتماع الخامس

وقال البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني: «مع بزوغ شمس الخامس من سبتمبر، ينعقد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني، لتحديد منسقي المحاور الثلاث، ومقرري اللجان الخمسة عشر ومساعديهم».

وأضاف البيان أنه بمجرد الانتهاء، سيتم الإعلان الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والتي ستضم جلسات نقاشية متعددة تجمع جميع قوى الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته.

موعد عقد الاجتماع الوطني الخامس

وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، صرح بأن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعه الخامس، يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.