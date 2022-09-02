نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج علي عبد الخالق

نعت نقابة المهن التمثيلية المخرج الراحل علي عبد الخالق، الذي توفي منذ قليل، بعد صراع مع مرض السرطان وذلك بأحد مستشفيات المعادي.

وكتبت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي لها: «تنعى نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير على عبد الخالق الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى في المعادي بعد صراع مرير مع المرض».

وقالت نقابة المهن السينمائية إنه لم يتم تحديد موعد جنازة وعزاء الراحل ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه بعد قليل.

نجل علي عبد الخالق يعلن وفاته

وأعلن هشام عبد الخالق، نجل المخرج علي عبد الخالق، نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك قائلا: أبي في ذمة الله.. اللهم أرحمه واسكنه فسيح جناتك.

ونعى أحمد عبد الخالق، نجل شقيق علي عبد الخالق، عمه قائلا: وكتب احمد عبدالخالق عبر فيسبوك: «أن لله وأن إليه راجعون توفي إلى رحمه الله وتعاله يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي الأستاذ على عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان ماتت القدوة ومات الخلق».

وأضاف: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».