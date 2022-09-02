وفاة المخرج الكبير علي عبدالخالق بعد صراع مع المرض

توفي، منذ قليل، المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر الوفاة لـ«الوطن».

وكان هشام علي عبدالخالق قد أعلن خبر وفاة والده، عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «البقاء لله أبي في ذمة الله».

ابن شقيقه ينعاه

كما كتب ابن شقيقه أحمد عبدالخالق عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي علي عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان، ماتت القدوة ومات الخلق».

وأضاف: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».