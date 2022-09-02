الاثنين.. عزاء المخرج علي عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية

أعلنت نقابة المهن السينمائية موعد عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، ومن المقرر أن يكون العزاء يوم الاثنين المقبل الموافق 5 سبتمبر بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

جنازة علي عبد الخالق غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة

ومن المقرر أن تقام جنازة المخرج الكبير علي عبد الخالق غدا السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، ومراسم الدفن بمقابر الأسرة على طريق مصر- الفيوم.

ومن أهم أعمال الراحل: «العار»، «الكيف»، «الحب وحده لا يكفي»، «شادر السمك»، «إعدام ميت»، «جري الوحوش»، «بئر الخيانة»، «البيضة والحجر»، «بونو بونو»، «نجمة الجماهير».