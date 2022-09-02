شعبة الدواجن: سعر طبق البيض لن يصل لـ120 جنيها.. ومصر في طريق الاكتفاء الذاتي

استبعد رئيس شعبة الدواجن في مصر ارتفاع سعر طبق البيض إلى 120 جنيها، مؤكدًا أن سعر طن العلف لم يتجاوز 13 ألف جنيه حتى الآن، وأن مصر في طريقها لتحقيق اكتفاء ذاتي من البيض.

نفى عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة الشائعات التي يتم تداولها عن وصول سعر طبق البيض إلى 120 جنيها، مؤكداً أنَّ تلك الأخبار تتنافى مع المنطق خاصة مع تزامنها مع الإفراج عن جميع الحاويات الموجودة في الموانئ، ووفرة الإنتاج من الدواجن في مصر.

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن العلف لم يتجاوز 13 ألف جنيه حتى الآن، ما يؤكد عدم صحة أسعار كرتونة البيض المتداولة، وأنَّه عارٍ تماماً من الصحة، ولا بد أن تصل أسعار العلف إلى 20 ألفًا للطن كي يرتفع سعر طبق البيض.

مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

وتابع: «أي سلعة يتم إنتاجها أو توفيرها بالسوق المصري لها مدخلات إنتاج، وبالتالي لن يرتفع سعرها إلًا مع زيادة أسعار مستلزمات إنتاجها أو حتى ارتفاع الطلب عن المعروض، وهو ما يتنافى مع سوق الدواجن حيث قاربت فيه مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي كما أنَّ سعر العلف لم يرتفع».

سعر طبق البيض لن يتجاوز 70 جنيها بالسوق المحلي

وقال «السيد» إن سعر طبق البيض لا يزال عند مستوى 60 إلى 70 جنيهًا، متوقعاً أن يتراجع سعره خلال الشهور المقبلة تزامناً مع تراجع مستويات الأسعار عالمياً واستقرارها محلياً.

ضرورة المحاسبة على الشائعات التي تهدد استقرار الأسواق

شدد عبد العزيز السيد، على خطورة نشر الشائعات في المجتمع المصري خاصةً في التوقيت الحالي، «نشر أخبار كاذبة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضر بمصلحة الأسواق والمواطن، وبالتالي فهي مسألة أمن قومي، ولابد من محاسبة من يطلق تلك التصريحات غير المسؤولة».

100 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بقطاع الثروة الداجنة في مصر

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن« أكد رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد وصول الاستثمارات بقطاع صناعة وتربية الدواجن في مصر إلى أكثر من 100 مليار جنيه، وأنَّه من القطاعات الرائدة التي تجذب العديد من الاستثمارات نظراً لارتفاع هامش الربح بها وقدرتها على التعافي وتعويض الخسائر بشكل سريع.

كان رئيس اتحاد منتجي الدواجن قد أطلق تصريحات تتعلق بسعر طبق البيض في مصر، متوقعاً ارتفاعها إلى 120 جنيها بدلاً من 70 جنيها، وهو التصريح الذي أعده البعض بأنَّه «لم يحالفه التوفيق فيه».