أسعار الأعلاف اليوم... فول الصويا يصل إلى 11 ألف جنيه

ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، مما أثر على ارتفاع اللحوم البيضاء والحمراء والعديد من المنتجات، وأرجع نقيب الفلاحين هذا الارتفاع، لاستيراد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج فتستورد مصر نحو 8 ملايين طن ذرة صفراء، و4 ملايين طن فول صويا، بالإضافة إلى أن مساحات القطن المحدودة لها عامل في ذلك، وفق قوله.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الأعلاف اليوم، وفقا لما قاله نقيب الفلاحين حسين أبو صدام في تصريحات خاصة للوطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وصلت أسعار الردة إلى نحو 5 آلاف و500 جنيه.

ووصلت الذرة الصفراء إلى 7 آلاف جنيه.

وسجل سعر فول الصويا نحو 11 ألف جنيه.

كما وصل سعر العلف الأخضر إلى 200 جنيه للقراط.

وتراوح سعر الذرة البرازيلي بين 6500 و7000 آلاف جنيه.

وسجل سعر طن الذرة أرجنتيني نحو 7000 جنيها بدلا من 7050 جنيها.

سجل سعر طن الذرة الأوكراني نحو 6800 جنيه.

وبلغ سعر طن سعر أعلاف كورن فلاك 6200 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب صويا محلى بروتين نحو 9800 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% مستورد 7000 جنيه.

بلغ سعر طن ردة بران محلى نحو 5800 جنيه.

وبلغ سعر طن جيلوتين المحلى نحو 16000 جنيه.

وسجل سعر طن أعلاف نامى نحو 10100 جنيه.

وسجل سعر طن بياض نحو 9100 جنيه.

وسجل طن أعلاف بياض نحو 8900 جنيه.

سبب ارتفاع أسعار الأعلاف واللحوم

وأوضح نقيب الفلاحين خلال تصريحاته، أن تربية الدواجن تقوم على الأعلاف، وأي زيادة في مستلزمات العلف تؤدي إلى ارتفاعه وتتسبب في زيادة أسعار اللحوم البيضاء أو الحمراء، وتؤثر على المواطنين وتقلل من مكاسب التجار أيضا، وتؤدي إلى خسائرهم في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤثرة على النقل العالمي بشكل كبير.