تراجع أسعار البيض في المزارع.. الكرتونة بـ54 جنيها

قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عبدالعزيز السيد، إن هناك تراجع في سعر كرتونة البيض، وهو ما يسبب خسارة كبيرة للمنتجين في ظل زيادة أسعار الأعلاف والذرة وهو ما يكبد المنتجين خسائر فادحة، لافتا إلى أن سعر العلف يصل إلى 12 ألف جنيه في الأسواق.

ويبحث المواطنون بشكل دائم عن سعر طبق وكرتونة البيض، اليوم، ويحرصون على تناول البيض نظرا لأنه من أهم مصادر الحصول على الكالسيوم والبروتين.

تراجع سعر البيض

وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر طبق البيض في المزرعة وصل إلى 54 جنيها.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق والمحال التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض في بعض المحال اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية بين 60 إلى 74 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 80 جنيهًا في بعض المحلات التجارية.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 30 بيضة إلى نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراوح سعر الأجنحة اليوم الأربعاء بين 25 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الأربعاء بين 45 و48 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأوراك اليوم الأربعاء بين 48 و52 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم الأربعاء بين 74 و80 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس بين 85 و100 جنيه.