سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 2-9-2022 في مصر

عند اتباع نظام غذائي يحتوي على البروتين يطلب منك الأطباء أو أخصائي التغذية تناول البيض خاصة لمن لا يقدرون على شراء اللحوم البيضاء والحمراء، لذا يبحث العديد من الأشخاص المهتمين باتباع نظام غذائي صحي، بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر الحالي في الأسواق، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وفقا لما قاله رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد.

سعر كرتونة البيض

وقال عبدالعزيز السيد، ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة يصل إلى 63 جنيها، بينما يصل للمستهلك بقيمة 64 و66 جنيها.

وتراوح طبق البيض الأحمر في المزرعة بين 62 و66 جنيها.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في الزارع إلى 65 جنيها، بينما يصل للمستهلم بقيمة 70 جنيها.

تراوح سعر البيضة الواحدة الأحمر والأبيض بين 2.15 و2.50 جنيه.

أسعار الدواجن في الأسواق

وتراوح سعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 و58 جنيها.

ويبلغ سعر الفرخة الواحدة 100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 88 و90 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ الساسو نحو 39 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البط بين 50 و60 جنيهًا.

وتراوح سعر البطة الـ2 كيلو بين 120 و150 جنيها.

وطالب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، بوجود بورصة رئيسية مهتمها تحديد تكلفة الإنتاج اليومية من خلال خبراء أو لجنة فنية، وتقييم سعر كيلو الفراخ البيضاء بالنسبة للمستهلكين والتجار وذلك من أجل تجنب استغلال التجار للمستهلك ولعدم خسارته أيضا.