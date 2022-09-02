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«الوطن» تفتح ملف «فوضى الولادة القيصرية» في عددها الصادر غدا السبت

اقرأ في الصفحة الأخيرة: أعاد للموسيقى هيبتها.. مين اللي ميحبش عمر خيرت

كتب:

محمد عاشور
08:30 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
عدد الوطن الصادر السبت 3-9

عدد الوطن الصادر السبت 3-9

تقرأ في عدد جريدة «الوطن» الصادر غدًا السبت 3 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وتفتح «الوطن» الملف الذي يشغل كل بيت في مصر.. فوضى الولادة القيصرية.

اقرأ في الصفحة الأولى

- «الوطن» تفتح الملف الذي يشغل كل بيت في مصر.. فوضى الولادة القيصرية

- مصر الأولى عالميا في إجراء العملية.. وبورسعيد الأعلى بين المحافظات

- الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة لتدريب الأطقم الطبية وتوعية السيدات بمخاطر «القيصري».. ودعم العودة لـ«الطبيعية»

- وزير الصحة: نتمنى استجابة الأسرة المصرية وتفاعل المقبلات على الزواج

- د. عمرو حسن: نصف المواليد في السنوات الأخيرة جاءوا عبر الولادة القيصرية.. والحل في التأمين الصحي الشامل

- «أميمة»: الرياضة مهمة للحامل ودعم الزوج ضروري

- «عبلة»: تكلف الدولة 5 مليارات جنيه سنويا.. والطفل قد يصاب بـ«التوحد» وأمهات يتعرضن لاستئصال الرحم

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- «رشوان»: مجلس الأمناء يحترم حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية

- عمر خيرت صانع السعادة الذي أعاد للموسيقى هيبتها

- وزيرة البيئة: الوعي هو التحدي الأكبر في ملف المناخ

- حياة كريمة وجه الريف يتغير في قرى وشوارع مصر

- 625 مشروعا تحت التنفيذ بـ 6.5 مليار بكفر الشيخ.. وتأهيل ترع محور الري بنسب 100%

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- 31 مشروعا للإسعاف في مراكز أسوان بـ 75 مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية

- برعاية «المتحدة».. انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» في المنصورة

- «الزهيري»: تجسيد للاحتراف بمعناه الحقيقي.. و«الشربيني»: مشروع قومي يعيد الأمل للموهوبين

واقرأ في الصفحة الثانية

- إجراء 1.3 مليون جراحة ضمن «قوائم الانتظار»

- «الصحة»: الخدمات مجانية دون أعباء.. وتوزيع المرضى على المستشفيات مركزيا

- الحكومة: المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر

- حملات تفتيش على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار

- وزير المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمارات

- «معيط» يستعرض تجربة مشاركة المواطنين في الموازنة التشاركية

- محافظة القاهرة تتصدر المحافظات في إزالة التعديات

- «عبدالعال»: الإزالات على رأس أولوياتنا.. وتفعيل القانون دون تمييز لاسترداد حق الشعب

- تعاون بين «البيئة والزراعة والتنمية المحلية» لمواجهة السحابة السوداء

- «ياسمين»: حوّلنا الأزمة إلى منتج يدر عائدا ماديا

- «المصيلحي»: نسب توريد القمح وصلت لـ 4.2 مليون طن

- وزير التموين: انتهاء موسم توريد القمح وإغلاق المواقع التخزينية

الصفحة الثالثة

- «التنسيق»: مد قبول الشهادات المعادلة حتى 12 سبتمبر

- «الخاصة والأهلية»: 35 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالجامعات.. ونستهدف 65 ألفا هذا العام

- «عاشور»: تعاون مع «النووية الروسية» في التطبيقات السلمية

- وزير التعليم العالي: خطة للنهوض بالفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ والاستثمار في الشباب

- «عبدالله»: تيسيرات من البنك المركزي للمصريين بالخارج

- «الهجرة»: محفزات جديدة تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

- «الزراعة» تطلق «التمويل الأخضر للتنمية» بتكلفة مليار جنيه

- «القصير»: المبادرة تهدف لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم

- «سويلم» يتفقد تطوير مخر السيل في بني سويف استعدادا لـ «السيول»

- وزير الري: مركز التنبؤ بالفيضان يرصد مواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ 3 أيام

- «التموين»: «أهلا مدارس» من المصنع إلى المستهلك دون وسيط

- مدير «الرقابة»: التخفيضات تصل إلى 70%

- اتحاد اللاعبين يساند «عبدالله السعيد» في قضيته ضد الأهلي

- الزمالك يستعد لمواجهة الهلال في «سوبر لوسيل»

- أفغانستان: 28 قتيلا و200 مصاب في انفجار خارج مسجد بـ «هرات»

- رجل دين مؤيد لحركة «طالبان» بين القتلى وتنظيم «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي

واقرأ في الصفحة الرابعة 

- الوزارة تسعى لمحاصرة انتشارها.. فوضى الولادة القيصرية

 - «الصحة» تستعد لإطلاق مبادرة لتدريب الأطقم الطبية وتوعية السيدات

- «عبدالغفار» لـ «الوطن»: 85% من حالات الولادة تتم بعمليات قيصرية و60% من حديثي الولادة بعدها يحتاجون حضانات

- «الصحة الإنجابية»: ضيق الحوض ووضعية الجنين حالات تستدعي «القيصرية»

- «القطاع»: هناك حالات حتمية لإجراء الجراحات أبرزها «مريضات السكر وكبر رأس الجنين»

والخامسة

- استشاريون: الولادة الطبيعية الأفضل للحامل والمولود

- «حسن»: بورسعيد تتصدر المحافظات الأعلى بـ 77% ومطروح الأقل بنسبة 26% والحل في التأمين الصحي الشامل الجديد

- «أميمة»: ممارسة الرياضة تسهل الولادة الطبيعية.. وضرورة دعم الزوج لزوجته خلال فترة الحمل وتشجيعها على «الطبيعية»

- سيدات: الأفلام أرعبتنا من الولادة الطبيعية وآلامها

- «حبيبة»: «الدكتور اللي اختار لأن حالتي كانت صعبة.. والميه اللي حول الجنين كانت بتقل».. و«هدى»: عانيت من المضاعفات

- مؤسس المبادرة: تكلف الحكومة 5 مليارات جنيه سنويا.. ومضاعفاتها 120 مليار جنيه

- د. عبلة الألفي: هدفنا الأول رفع وعي المقبلين على الزواج.. وكل طفل يدخل الحضانة يكلف الدولة 2500 دولار في اليوم

- بعض الأمهات يتعرضن لاستئصال الرحم والوفاة.. وأطفال «القيصرية» قد يصابون بالتوحد

السادسة

حياة كريمة

- «المبادرة» تغير وجه الريف بمشروعات خدمية وصحية

- 625 مشروعا تحت التنفيذ بـ6.5 مليار في كفر الشيخ.. و«نور الدين»: الانتهاء من تأهيل ترع محور الري بنسب تنفيذ 100%.. و31 مشروعا لنقاط الإسعاف داخل مراكز أسوان بـ 75 مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية الطارئة

- مركز طبي يتوافق مع نظام التأمين الصحي في المنيا.. والانتهاء من كوبري «تل حبوة» في الإسماعيلية

- محطة معالجة ثنائية ضمن أكبر مشاريع المبادرة الرئاسية في محافظة قنا لتنقية مياه الصرف.. ومجمع خدمات للمواطنين

- وكيل «خطة النواب»: «الإصلاح الاقتصادي» حقق نجاحا كبيرا.. وهناك ثقة عالمية في قدرة الاقتصاد

- ياسر عمر: مصر لن تقبل أي شروط لـ «النقد الدولي» تؤثر على المواطن

- نائب رئيس أمناء «جامعة المعرفة»: بدء الدراسة في الفروع الدولية خلال سبتمبر

- إيهاب سلامة: نطبق برامج دراسية تتماشى مع الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل

وفي الصفحة السابعة

- مقال رأي للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان: زفرات نفس

- مقال رأي لحسين القاضي تحت عنوان: تغليبا للمصلحة: اتحاد الإخوان يلفظ «الريسوني»

- مقال رأي لرامي جلال تحت عنوان: التسامح في الهيئة القبطية الإنجيلية

- مقال رأي لأميرة خواسك تحت عنوان: أزمة العراق والوطن العربي

- مقال رأي لهادية المستكاوي تحت عنوان: أنا المدير

- مقال رأي للينا مظلوم تحت عنوان: روابط مصر

- مقال رأي لجيهان فوزي تحت عنوان: ما بعد الصدمة.. مآسٍ بلا حلول

في الصفحة الأخيرة 

- أعاد للموسيقى هيبتها.. مين اللي ما يحبش عمر خيرت

- التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة خلق نقلة نوعية لمحكى القلعة

- «وعد» تحقق حلم والدتها: 3 ميداليات ذهب في «الجمباز»

- «أحمد» يهدي ألبوم صور لروح جدته: «ملهمتي الأولى والأخيرة»

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