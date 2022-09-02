«الوطن» تفتح ملف «فوضى الولادة القيصرية» في عددها الصادر غدا السبت
اقرأ في الصفحة الأخيرة: أعاد للموسيقى هيبتها.. مين اللي ميحبش عمر خيرت
كتب:
محمد عاشور
08:30 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
عدد الوطن الصادر السبت 3-9
تقرأ في عدد جريدة «الوطن» الصادر غدًا السبت 3 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وتفتح «الوطن» الملف الذي يشغل كل بيت في مصر.. فوضى الولادة القيصرية.
اقرأ في الصفحة الأولى
- «الوطن» تفتح الملف الذي يشغل كل بيت في مصر.. فوضى الولادة القيصرية
- مصر الأولى عالميا في إجراء العملية.. وبورسعيد الأعلى بين المحافظات
- الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة لتدريب الأطقم الطبية وتوعية السيدات بمخاطر «القيصري».. ودعم العودة لـ«الطبيعية»
- وزير الصحة: نتمنى استجابة الأسرة المصرية وتفاعل المقبلات على الزواج
- د. عمرو حسن: نصف المواليد في السنوات الأخيرة جاءوا عبر الولادة القيصرية.. والحل في التأمين الصحي الشامل
- «أميمة»: الرياضة مهمة للحامل ودعم الزوج ضروري
- «عبلة»: تكلف الدولة 5 مليارات جنيه سنويا.. والطفل قد يصاب بـ«التوحد» وأمهات يتعرضن لاستئصال الرحم
واقرأ أيضا:
- «الكهرباء»: الربط مع قبرص واليونان يؤسس لشبكة قوية بشرق المتوسط
- «شاكر»: مشروع الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إ إلى 3000 ميجاوات
- «الحوار الوطني»: تحديد منسقي المحاور ومقرري اللجان «الاثنين»
- «رشوان»: مجلس الأمناء يحترم حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية
- عمر خيرت صانع السعادة الذي أعاد للموسيقى هيبتها
- وزيرة البيئة: الوعي هو التحدي الأكبر في ملف المناخ
- حياة كريمة وجه الريف يتغير في قرى وشوارع مصر
- 625 مشروعا تحت التنفيذ بـ 6.5 مليار بكفر الشيخ.. وتأهيل ترع محور الري بنسب 100%
- «مصر الخير» تحفر 96 بئرا لتوفير المياه لأهالي قرية القطراني بمحافظة مطروح والأهالي سعداء يعد تبديد معاناتهم
- 31 مشروعا للإسعاف في مراكز أسوان بـ 75 مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية
- برعاية «المتحدة».. انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» في المنصورة
- «الزهيري»: تجسيد للاحتراف بمعناه الحقيقي.. و«الشربيني»: مشروع قومي يعيد الأمل للموهوبين
واقرأ في الصفحة الثانية
- إجراء 1.3 مليون جراحة ضمن «قوائم الانتظار»
- «الصحة»: الخدمات مجانية دون أعباء.. وتوزيع المرضى على المستشفيات مركزيا
- الحكومة: المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر
- حملات تفتيش على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار
- وزير المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمارات
- «معيط» يستعرض تجربة مشاركة المواطنين في الموازنة التشاركية
- محافظة القاهرة تتصدر المحافظات في إزالة التعديات
- «عبدالعال»: الإزالات على رأس أولوياتنا.. وتفعيل القانون دون تمييز لاسترداد حق الشعب
- تعاون بين «البيئة والزراعة والتنمية المحلية» لمواجهة السحابة السوداء
- «ياسمين»: حوّلنا الأزمة إلى منتج يدر عائدا ماديا
- «المصيلحي»: نسب توريد القمح وصلت لـ 4.2 مليون طن
- وزير التموين: انتهاء موسم توريد القمح وإغلاق المواقع التخزينية
الصفحة الثالثة
- «التنسيق»: مد قبول الشهادات المعادلة حتى 12 سبتمبر
- «الخاصة والأهلية»: 35 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالجامعات.. ونستهدف 65 ألفا هذا العام
- «عاشور»: تعاون مع «النووية الروسية» في التطبيقات السلمية
- وزير التعليم العالي: خطة للنهوض بالفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ والاستثمار في الشباب
- «عبدالله»: تيسيرات من البنك المركزي للمصريين بالخارج
- «الهجرة»: محفزات جديدة تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- «الزراعة» تطلق «التمويل الأخضر للتنمية» بتكلفة مليار جنيه
- «القصير»: المبادرة تهدف لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم
- «سويلم» يتفقد تطوير مخر السيل في بني سويف استعدادا لـ «السيول»
- وزير الري: مركز التنبؤ بالفيضان يرصد مواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ 3 أيام
- «التموين»: «أهلا مدارس» من المصنع إلى المستهلك دون وسيط
- مدير «الرقابة»: التخفيضات تصل إلى 70%
- اتحاد اللاعبين يساند «عبدالله السعيد» في قضيته ضد الأهلي
- الزمالك يستعد لمواجهة الهلال في «سوبر لوسيل»
- أفغانستان: 28 قتيلا و200 مصاب في انفجار خارج مسجد بـ «هرات»
- رجل دين مؤيد لحركة «طالبان» بين القتلى وتنظيم «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي
واقرأ في الصفحة الرابعة
- الوزارة تسعى لمحاصرة انتشارها.. فوضى الولادة القيصرية
- «الصحة» تستعد لإطلاق مبادرة لتدريب الأطقم الطبية وتوعية السيدات
- «عبدالغفار» لـ «الوطن»: 85% من حالات الولادة تتم بعمليات قيصرية و60% من حديثي الولادة بعدها يحتاجون حضانات
- «الصحة الإنجابية»: ضيق الحوض ووضعية الجنين حالات تستدعي «القيصرية»
- «القطاع»: هناك حالات حتمية لإجراء الجراحات أبرزها «مريضات السكر وكبر رأس الجنين»
والخامسة
- استشاريون: الولادة الطبيعية الأفضل للحامل والمولود
- «حسن»: بورسعيد تتصدر المحافظات الأعلى بـ 77% ومطروح الأقل بنسبة 26% والحل في التأمين الصحي الشامل الجديد
- «أميمة»: ممارسة الرياضة تسهل الولادة الطبيعية.. وضرورة دعم الزوج لزوجته خلال فترة الحمل وتشجيعها على «الطبيعية»
- سيدات: الأفلام أرعبتنا من الولادة الطبيعية وآلامها
- «حبيبة»: «الدكتور اللي اختار لأن حالتي كانت صعبة.. والميه اللي حول الجنين كانت بتقل».. و«هدى»: عانيت من المضاعفات
- مؤسس المبادرة: تكلف الحكومة 5 مليارات جنيه سنويا.. ومضاعفاتها 120 مليار جنيه
- د. عبلة الألفي: هدفنا الأول رفع وعي المقبلين على الزواج.. وكل طفل يدخل الحضانة يكلف الدولة 2500 دولار في اليوم
- بعض الأمهات يتعرضن لاستئصال الرحم والوفاة.. وأطفال «القيصرية» قد يصابون بالتوحد
السادسة
حياة كريمة
- «المبادرة» تغير وجه الريف بمشروعات خدمية وصحية
- 625 مشروعا تحت التنفيذ بـ6.5 مليار في كفر الشيخ.. و«نور الدين»: الانتهاء من تأهيل ترع محور الري بنسب تنفيذ 100%.. و31 مشروعا لنقاط الإسعاف داخل مراكز أسوان بـ 75 مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية الطارئة
- مركز طبي يتوافق مع نظام التأمين الصحي في المنيا.. والانتهاء من كوبري «تل حبوة» في الإسماعيلية
- محطة معالجة ثنائية ضمن أكبر مشاريع المبادرة الرئاسية في محافظة قنا لتنقية مياه الصرف.. ومجمع خدمات للمواطنين
- وكيل «خطة النواب»: «الإصلاح الاقتصادي» حقق نجاحا كبيرا.. وهناك ثقة عالمية في قدرة الاقتصاد
- ياسر عمر: مصر لن تقبل أي شروط لـ «النقد الدولي» تؤثر على المواطن
- نائب رئيس أمناء «جامعة المعرفة»: بدء الدراسة في الفروع الدولية خلال سبتمبر
- إيهاب سلامة: نطبق برامج دراسية تتماشى مع الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل
وفي الصفحة السابعة
- مقال رأي للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان: زفرات نفس
- مقال رأي لحسين القاضي تحت عنوان: تغليبا للمصلحة: اتحاد الإخوان يلفظ «الريسوني»
- مقال رأي لرامي جلال تحت عنوان: التسامح في الهيئة القبطية الإنجيلية
- مقال رأي لأميرة خواسك تحت عنوان: أزمة العراق والوطن العربي
- مقال رأي لهادية المستكاوي تحت عنوان: أنا المدير
- مقال رأي للينا مظلوم تحت عنوان: روابط مصر
- مقال رأي لجيهان فوزي تحت عنوان: ما بعد الصدمة.. مآسٍ بلا حلول
في الصفحة الأخيرة
- أعاد للموسيقى هيبتها.. مين اللي ما يحبش عمر خيرت
- التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة خلق نقلة نوعية لمحكى القلعة
- «وعد» تحقق حلم والدتها: 3 ميداليات ذهب في «الجمباز»
- «أحمد» يهدي ألبوم صور لروح جدته: «ملهمتي الأولى والأخيرة»
- لاعبات من قصار القامة يبحثن عن فرصة في «المستطيل الأخضر»