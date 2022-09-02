سددت لها 55 طعنة.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد شقيقتها بسبب الغيرة

لم تتوقع طفلة بني سويف التي لم يتعد عمرها 8 سنوات، أن تكون نهايتها على يد شقيقتها، بعد أن سددت لها 55 طعنة بآلة حادة «سكين»، في المنزل الذي شهد ولادتهما ومنشأهما بقرية أبويط في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بسبب الغيرة منها لاعتقادها أن والديها يفضلان الصغيرة عنها.

البداية عندما عثرت الأسرة على ابنتها الصغيرة «ريتاج. م. م» البالغة من العمر 8 سنوات، داخل المنزل، وبها عدت طعنات متفرقة بالجسم، والدم يملأ المكان، حاولت الأسرة نقل الطفلة سريعًا إلى مستشفى الواسطى المركزي في محاولة لإسعافها، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاتها وجرى إيداعها المشرحة.

تفاصيل قتل طفلة داخل منزلها في بني سويف

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة الواسطى بقيادة المقدم محمد محروس، تحت إشراف اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية، وتوجيهات اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إلى المنزل والمستشفى، وجرى مناظرة المتوفاة ومكان الجريمة، ولاحظ رجال الأمن الدماء المتناثرة على ملابس الشقيقة الكبرى للضحية والفزع الذي بدا على وجهها فور مشاهدتها للشرطة، ليتم اصطحابها برفقة أسرتها إلى مركز شرطة الواسطى لاستكمال التحقيقات.

التحريات الأولية لمباحث بني سويف تكشف لغز وفاة طفلة أبويط

بدأت جهات التحقيق مناظرة جثمان المتوفية ومكان الجريمة والاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة المتوفاة عقب تحرير محضر بالحادث، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة وسرعة الانتهاء من تحريات رجال المباحث، التي كشفت عن أن وراء الواقعة شقيقة الضحية الكبرى وتدعى «س» والبالغة من العمر 14 عامًا، وأنها أقدمت على الحادث بسبب الغيرة من شقيقتها الصغرى، واعتقادها باهتمام أسرتها بالمجني عليها أكثر منها، ما دفعها إلى الإقدام على طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.

وكشف تقرير الصفة التشريحية عن تعرض المجني عليها لأكثر من 55 طعنة من آلة حادة بأنحاء مختلفة من الجسم ما أدى إلى وفاتها، قبل أن تقرر جهات التحقيق التصريح بدفنها لمثواها الأخير بمقابر عائلتها، وجرى دفنها وسط حالة من الحزن بين أبناء القرية، فيما استكملت جهات التحقيق مع شقيقتها المتهمة بالقتل وجرى التحفظ عليها.

خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة للمتهمة

من جانبه، كشف الدكتور رجب عبد الظاهر، رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق في جامعة بني سويف، العقوبة المنتظرة للمتهمة، قائلًا: «لو نظرنا إلى واقعة القتل العمد في حد ذاتها نجد أن العقوبة المنتظرة للجاني هي الإعدام شنقًا، إلا أنه نظراً لحداثة عمر الجاني وهي أقل من 15 سنة، فإن المحكمة لا يمكنها أن تقرر عقوبة أكثر من 15 عامًا نظرًا لأن الجاني طفلة».

ونصح رئيس قسم التشريعات الاجتماعية في حديثه لـ«الوطن»، الأسر بضرورة متابعة أبنائهم وعدم التفرقة في المعاملة بينهم أو وصول ذلك الشعور إليهم.