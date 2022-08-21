تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها بالفيوم.. «ضربتني ومشوفتش قدامي»

أصوات مرتفعة وصراخات عالية صادرة من أحد المنازل بالفيوم، نتيجة تعدي أب انتزع من قلبه الرحمة والإنسانية وعاطفة الأب، على طفلته صاحبة الـ12 عاما، لم يتركها حتى سقطت جثة هامدة أمام عينيه، انتابته حالة من البرود وشرع في دفن جثمانها، تروي «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة، بعدما قضت محكمة جنايات الفيوم بالحكم 5 سنوات على الأب بتهمة قتل طفلته.

في أحد الأيام خرج الأب من منزله، يتجول وسط بلدته بمحافظة الفيوم، خلال تجوله حلت على ملامحه الصدمة، عندما سمع خبر محادثة ابنته الصغيرة التي لم تبلغ الـ12 عاما من عمرها، لأحد الشباب فر مسرعا لنهر هذا الشاب الذي كان بدوره مضايقة الأب بأن ابنته قبلت محادثته.

مشاجرة بين الأب وابنته انتهت بجثة

نيران مشتعلة في عيني الأب، أعمى الغضب بصيرته وأسرع لمحاسبة ابنته على هذه الفعلة البشعة من وجهة نظره، نهر الأب ابنته كثيرا وتعدى عليها بالضرب المبرح، خلال ذلك قامت الفتاة بالدفاع عن نفسها بمحاولة إبعاد ضربات والدها، لم يسيطر الأب على غضبه وانقض على الطفلة خنقا، حتى تركها جثة هامدة لا حراك لها.

صدمة كبرى حلت على ملامح الأب، حاول إيقاظها كثيرا لكنها قد فارقت الحياة، أعلن الأب خبر وفاة طفلته الصغيرة عندما حاول إيقاظها في الصباح، وشرع في إعداد تشييع جثمانها ودفنها بمقابر العائلة، خلال ذلك تم إلقاء القبض على الأب بتهمة قتل ابنته.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الفيوم، بلاغا يفيد قيام شخص بقتل ابنته، وذهابه لتشييع جنازتها ودفنها في مقابر القرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وجرى القبض على الأب خلال محاولته دفن ابنته في المقابر.

اعتراف الأب والحكم عليه

واستجوب رجال المباحث الأب واعترف بقيامه بقتل طفلته صاحبة الـ 12عاما، بعد اكتشافه محادثتها لأحد الشباب، وأثناء تعنيف ابنته وضربها، تطاولت ابنته عليه وضربته، فلم يشعر بنفسه وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وخاف من اكتشاف أمره فأخبر الأهالي باكتشافهم وفاتها أثناء إيقاظها من نومها، وقضت اليوم محكمة جنايات الفيوم بالحكم على المتهم بقتل ابنته 5 سنوات.