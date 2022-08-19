مصرع طفلة غرقا في «بانيو» منزلها جنوب بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، غرق طفلة تبلغ من العمر عامين بمياه حوض الاستحمام المنزلي «بانيو»، داخل منزل أسرتها بقرية بني قاسم، التابعة لقرية «طنسا بني مالو» بمركز ببا، جنوب المحافظة.

بلاغ بوفاة طفلة غرقا في حمام منزلها جنوب بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة المستشفى المركزي، بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين جثة هامدة وادعاء أهليتها غرقها بحوض الاستحمام المنزلي «البانيو» بمنزل أسرتها.

أسرة الطفلة: غرقت بحوض الاستحمام المنزلي

وتبين من أقولهم و التحريات الأولية، أن الطفلة «هاجر . إ . م»، عامان، نُقلت إلى مستشفى ببا المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنه تبين وفاتها قبل الوصول للمستشفى.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص لفحص الجثة واستصدرا التقرير اللازم، تمهيدًا للتصريح بدفنها.

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت اليوم الجمعة وفاة شخص مجهول الهوية اثر اصطدام قطار به قرب مزلقان قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.