رابط الحصول على تأشيرة السياحة السعودية.. وأبرز الفئات المستحقة

أعلنت وزارة السياحة السعودية، إجراء تعديلات على لائحة تأشيرة السياحة السعودية، وتوسيع الفئات المؤهلة للحصول عليها بالنسبة للراغبين في زيارة المملكة وقضاء أوقات مميزة بها.

وكتبت وزارة السياحة السعودية، في بيان نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إنه بموجب لائحة تأشيرة السياحة السعودية المعدلة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج والحاصلين على تأشيرات الشينغن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

الفئات التي يحق لها الحصول على تأشيرة السياحة السعودية

وتضمن تعديلات لائحة تأشيرة السياحة السعودية، وفقا لما ذكرته الوزارة عبر تغريدتها على تويتر، بعض التسهيلات للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن) والمملكة المتحدة.

ويمكن للحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية.

رابط التقديم على تأشيرة السياحة السعودية

وعلى الراغبين في الحصول على تأشيرة السياحة السعودية الدخول من خلال الموقع المخصص لذلك من خلال الضغط هنا.

ويشترط من أجل الحصول على تأشيرة السياحة السعودية أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

ويشمل أيضا عاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

وتمنح اللائحة المعدلة، إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، بشرط أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

وشددت وزارة السياحة، على الأشخاص الحاصلين على التأشيرة، بضرورة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات وعدم أداء فريضة الحج.