الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.. اعرف الخطوات «رابط شغال»

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز للعام 1444- 2022 عبر منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث، بعد أن أتاحت وزارة الخارجية إمكانية الاستعلام «أونلاين» عبر خطوات بسيطة.

وفي السطور التالية، ينشر موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، والخطوات عبر منصة إنجاز والتي جاءت كما يلي:

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

أتاحت وزارة الخارجية السعودية للمواطنين والمقيمين والزوار والشركات إمكانية الاستعلام عن حالة التأشيرات عبر منصة التأشيرات السعودية، وهي «منصة إنجاز» والتي يمكن الدخول عليها بشكل مباشر من هنـا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

ويمكن بعد الدخول على منصة إنجاز الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال خطوات بسيطة، كالتالي:

- بمجرد دخولك عبر منصة انجاز تجد أقصى يسار الموقع أيقونة الاستعلام.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الآتي:

- اختيار نوع الاستعلام «طلب دعوة، رقم دعوة صادر، تأشيرة».

- إدخال رقم الطلب.

- إدخال رقم جواز السفر.

- إدخال الرمز الموجود في الصورة للتأكد من أنّك لست روبوت.

- الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة البحث.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية

ووضعت المملكة العربية بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على تأشيرة السعودية، وهي:

- أن يكون جواز سفر صالح لمدة 6 شهور على الأقل قبل دخول أراضي المملكة.

- تقديم صور لجميع أوراق جواز السفر للحصول على التأشيرات والأختام والزيارات السابقة للدول الأخري.

- أن يكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.

- تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.

يشار إلى أن منصة إنجاز تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالحصول على تأشيرات سواء للزوار أو المقيمين أو المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.