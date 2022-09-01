السعودية تتيح تأشيرة السياحة الإلكترونية للمقيمين في دول الخليج

أتاحت المملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرة السياحة الإلكترونية للأشخاص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الخمس، وذلك بعد سماحها باستقبال الحجاج هذا العام لأداء فريضة الحج، بعد قصره على المقيمين داخلها لمدة عامين بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

يسرنا إعلان إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن كما يشمل السماح المقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة pic.twitter.com/7eZHzTNKaq — وزارة السياحة (@Saudi_MT) September 1, 2022

ولم تكتف المملكة بإتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي فقط، بل توسع ليشمل الأشخاص من حاملي تأشيرات الاتحاد الأوروبي «شنجن»، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمقيمين في هذه الدول.

تأشيرات «شنجن» والولايات المتحدة

وذكرت وزارة السياحة السعودية، في تغريدة لها على موقع « تويتر»، أن وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أعلن ترحيب المملكة بالمقيمين والحاصلين على تأشيرات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أسبوع واحد من دعم السعودية للسياحة الداخلية.

شروط الحصول على التأشيرة السياحية

ووضعت المملكة مجموعة من الشروط للحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية، وهي أن يكون المتقدم لطلب التأشيرة مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي سارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وأن يتم التقديم لطلب التأشيرة من خلال هذا الرابط visitsaudi.com/visa، وأن يكون التنقل لحامل الإقامة وأقاربه من الدرجة الأولى وكذلك عمال الخدمة المنزلية، وأكدت وزارة السياحة ضرورة التزام السائح في المملكة بوجود أوراقه الثبوتية، موضحين أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء الحج أو العمرة أثناء موسم الحج.