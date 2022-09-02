كاظم الساهر: جمهوري صعب.. وأعيش بسببه في عزلة

قال النجم العراقي الكبير كاظم الساهر إنه يبذل مجهودًا كبيرًا حتى يرضي جمهوره، ويتدخل بكل شيء وكل تفصيلة في أغنياته، موضحًا أن جمهوره صعب ويلاحظ أي أخطاء أو تقصير.

أضاف "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أنه يختار كلمات أغنياته والألحان والتوزيع ويتدخل في كل شيء، قائلا: "أنا المطرب اللي يختار كلمات أغنياتي والألحان وأجلس مع الموزع وادخل بالاستوديو أشوف كيف بتعزف الأغنية، كل التفاصيل الدقيقة في الكلمات أو اللحن أو التوزيع.. اتدخل في كل شيء.. اعتمادي على نفس في هذا المجال 100%"

تابع أن جمهوره يشكّل أزمة كبيرة في كل مكان، وذلك بالمعنى الطيب أي أنهم يهتمون بدقة بكل أغنياته وتفاصيلها، مضيفا: "أنا جمهوري أزمة كبيرة في كل مكان، يتدخل لو كلمة أنا لفظتها غلط في التشكيل، أو التوزيع ما عجبهم، مرَّات يكونوا صعبين جدا".

أضاف: "مثل هذا الجمهور من دون ما يعرف خلاني أنزوي في غرفة وأعيش في عزلة حتى أبحث في الأفكار حتى أظل على تواصل معهم باستمرار وما أخيب أملهم".