نجوم الفن ينعون المخرج علي عبدالخالق: قدم أعمالا سينمائية مهمة

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة المخرج علي عبدالخالق بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وتحولت صفحات النجوم على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء.

حسين فهمي: عبدالخالق قدم العديد من الأعمال السينمائية المهمة

ونعاه الفنان حسين فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة المخرج الكبير علي عبد الخالق، الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 78 عاما، بعد أن قدم على مدار مشواره المهني الذي انطلق في سبعينيات القرن الماضي، العديد من الأعمال السينمائية المهمة والتي بدأها بفيلم (أغنية على الممر)، ومن ثم توالت الأفلام التي كان أبرزها (العار)، (جري الوحوش)، (الكيف)، (إعدام ميت)، (شادر السمك)، (بئر الخيانة)، (أربعة في مهمة رسمية)، (البيضة والحجر) وغيرها، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته».

أما فيفي عبده فقد نعته قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المخرج الكبير علي عبد الخالق، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر أهله، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

أما الفنانة دينا نعته هي الأخرى قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، علي عبد الخالق في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. وداعا المخرج الكبير علي عبد الخالق، نسألكم الدعاء».

عبير صبري تكشف كواليس آخر مكالمة بينها وبين المخرج الراحل

أما الفنانة عبير صبري فقد كشفت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» آخر مكالمة بينها وبين الراحل قائلة: «في آخر اتصال هاتفي بيني وبين علي عبد الخالق للسؤال عنه والاطمئنان على حالته الصحية قالي بالنص الحمد لله رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. اللهم اجعل يقينه بك رحمة ومغفرة.. أستاذي اللي قدمني في أول وتاني بطولاتي في السينما مدينة لك بالكثير.. ربنا يرحمك ويرحم أخويا حبيبي وكل الراحلين».