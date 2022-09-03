مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-9-2022 في محافظة أسوان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد ومواقيت الصلاة في محافظات مصر، ومن بينها محافظة أسوان التي تقع أقصى جنوب مصر، إذ يبحث الكثيرون عن المواقيت لأداء الفروض في مواعيدها.

وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها المستمرة للقراء، مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، والموافق السادس من شهر صفر لعام 1444 هجريًا.

مواعيد الصلاة اليوم السبت في أسوان

وبحسب ما جاء في مواعيد ومواقيت الصلاة الـ5 بحسب التوقيت المحلي لمحافظة أسوان، التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، ستكون كالتالي:

موعد صلاة الفجر: 4.06 صباحاً

موعد صلاة الظهر: 11.48 صباحاً

موعد صلاة العصر: 3.16 مساءً

موعد صلاة المغرب: 6.05 مساءً

موعد صلاة العشاء: 7.20 مساءً

وسيكون موعد شروق الشمس في تمام الساعة: 5.31 صباحاً

مساجد أسوان الشهيرة

وتتميز محافظة أسوان، باحتوائها على العديد من المساجد التاريخية والأثرية القديمة، وذلك في مراكز المحافظة الـ5، وهي: «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، ومن أشهر المساجد التي تتميز بها المحافظة الجنوبية: «الطابية والجامع والحاج حسن».