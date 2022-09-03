بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في منطقة البراجيل بأوسيم

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد فشله في الاعتداء عليها.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات.

طلب المتهم سرعة الفصل في القضية

وشهدت الجلسة الماضية العديد من الأحداث، كان أبرزها طلب المتهم «أندرو. ح»، من رئيس المحكمة سرعة الفصل في القضية، قائلًا: «أيوه أنا اللي قتلتها احكموا عليا بقي».

وحضر رئيس لجان زيارة السجون واجتماعات أسر المسجونين، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، القس يوسف ميلاد، وطلب الجلوس مع المتهم للتحدث معه.

لا مجال للتنازل عن القضية نهائيا

وعلى الجانب الآخر، حضر والد المجني عليها الطفلة أمل الجلسة وأسرتها، مؤكدا عدم تنازله عن القضية نهائيا بأي شكل من الأشكال، وأن هناك محاولات عديدة للصلح من قبل أحد القساوسة: «أنا مشوفتش أختي من يوم ما ابنها قتل بنتي هيا بتشوفني أصلا بتستخبي مني».

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، المتهم بقتل نجله خاله إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مقترنة بجناية الاعتداء على المجني عليها.