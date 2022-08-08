الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في أوسيم دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية منذ قليل، على حريق محدود نشب داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة أوسيم، بعد دقائق من تلقيها البلاغ دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات السكنية في الكائنة بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف انتشار النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق في لحظاته الأولى قبل أن ينتشر في العقارات المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لتبين أسباب الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق.

الأدلة الجنائية تعاين آثار الحريق

وندبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتبين إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.